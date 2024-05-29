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ルビー　タンブル　天然石
商品番号 H94104216482
商品名

ルビー　タンブル　天然石
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 2,363 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『ルビーの石言葉』　　情熱・勇気・純愛・情熱的な愛・永遠の命　　生命力・精神の浄化・優雅・豊かな感受性元気、やる気を意味するパワーストーンです。生命力の象徴、生命の甦りを司ります。古い生命を洗い流し、新しい命へと再生させると考えられています。サイズ:約25㎜X20㎜X13㎜重量:約16g※天然石の為、又、画像で、色の濃淡、凹みやキズ等若干伝わりにくいことがございます。イメージの違いによる返品は承りかねます。上記のことをご了承の程ご理解の上、よろしくお願い致します。#ルビー　#タンブル　#パワーストーン#紫の石　#天然石　#愛の石
http://narcologia.ru/goods/Lincoln85902.html
http://narcologia.ru/goods/pompous459023.html
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