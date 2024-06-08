東海道 新幹線 品川駅 開業 記念 700系 ノベルティ 非売品 レア 鉄道 ...

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10月1日〜 JR東海，東海道新幹線品川駅「開業20周年イベント」を開催 ...



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品川駅で「品川駅仮開業１５０周年記念グッズ」が、２０２２－６－１ ...



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N700系」新幹線、品川駅で出発式－ファンら1番列車を見送る - 品川経済新聞



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収納棚に保管していました。箱などは無く画像の本体と敷物のみです。ブルーの敷物はベロアのような素材で、折れと白い擦ったような跡が付いています。(画像3枚目参照)本体は目立つ傷や汚れはありません。出品にあたり本体をキレイに拭き上げましたが、くすみなどが気になる方もいらっしゃるかもしれません。ご理解頂ける方でお願いします。2003.10.1品川駅新幹線開業記念品ですので今ではとても貴重なものではないかと思います。クリスタルに700系新幹線が3Dレーザー彫り加工されています。サイズ約 高5×横15×奥行5cmお値下げ不可。発送時はプチプチでしっかりと包み段ボールに入れて発送致します。自宅保管品、ユーズドにご理解の上ご検討ください。JR東海旅客鉄道株式会社新ダイヤダイヤ改正オブジェコレクションコレクターマニア限定2003年