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商品詳細
サイズ掛軸幅55cm×長さ135cm陶芸42×32cm掛軸、多少汚れありますが陶芸品はきれいな状態です。#骨董#日本#陶芸#三川内焼#平戸松山#掛け軸#壁飾り
http://narcologia.ru/goods/response687842.html
http://narcologia.ru/goods/passivity682783.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi837647.html
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