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骨董 日本 陶芸 三川内焼 平戸松山 掛け軸 壁飾り
商品番号 V59604514246
商品名

骨董 日本 陶芸 三川内焼 平戸松山 掛け軸 壁飾り
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 29,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ掛軸幅55cm×長さ135cm陶芸42×32cm掛軸、多少汚れありますが陶芸品はきれいな状態です。#骨董#日本#陶芸#三川内焼#平戸松山#掛け軸#壁飾り
http://narcologia.ru/goods/response687842.html
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