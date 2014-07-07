高塚和則　壁掛け飾り棚　美品

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商品詳細
高塚和則さんのかべ飾り棚 壁掛け飾り棚今年2023年2月頃 購入1ヶ月程飾りましたが、その後は保管していました。used品になります。傷や日焼けなどは見当たらない、美品の状態だと思います。素材:桜高さ70cm幅30cm奥行9.5cm送付は、購入のときのように、ネジを外し解体した状態でお送りします（ネジ付き）
http://narcologia.ru/goods/waveform880517.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose358240.html
http://narcologia.ru/goods/stealth946476.html
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