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日本製ミラショーン　カシミアマフラー（新古品・ビキューナ20％混）
商品番号 K94350042238
商品名

日本製ミラショーン　カシミアマフラー（新古品・ビキューナ20％混）
ブランド名 ミラショーン
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#WF商品一覧　#WF新古品一覧　#WFマフラー一覧幅30㎝、長さ136㎝ミラショーン（MILASCHON）のカシミアマフラーです。アルプスカワムラのライセンス品で、タグ付き新古品です。世界一高い獣毛のビキューナが20％入っています。100％のものと違って所持・譲渡等に証明書は不要ですので、その点ご安心下さい。出品者はビキューナ100％のものを既に持っているので今回は出品に回します。そうでなければ当然私物にしていました。めったに出てこないと思いますので、自信をもってお勧めします。
http://narcologia.ru/goods/reproduce458655.html
http://narcologia.ru/goods/financier658960.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful835651.html
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