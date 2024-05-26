日本製ミラショーン　カシミアマフラー（新古品・ビキューナ20％混）

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商品詳細
#WF商品一覧 #WF新古品一覧 #WFマフラー一覧幅30㎝、長さ136㎝ミラショーン（MILASCHON）のカシミアマフラーです。アルプスカワムラのライセンス品で、タグ付き新古品です。世界一高い獣毛のビキューナが20％入っています。100％のものと違って所持・譲渡等に証明書は不要ですので、その点ご安心下さい。出品者はビキューナ100％のものを既に持っているので今回は出品に回します。そうでなければ当然私物にしていました。めったに出てこないと思いますので、自信をもってお勧めします。
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