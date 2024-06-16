アルマーニ　ネクタイ　黒色

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商品詳細
アルマーニのネクタイです。色は黒色となります。写真では分かりづらいかもしれませんが、四角形の柄が入っております。自宅の整理をしているなかで、今後、使用する機会が少ないと思われるため、出品させていただきました。使用頻度は少なかったため、状態は良いと思います。是非、お引き取りの程、よろしくお願いします。
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