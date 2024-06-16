レトロ　個性的　ネクタイ　フラワー　花柄　ダイヤ柄

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柄・デザイン···花柄サイズ平置き採寸幅 約9.6cm丈 約70.5cm状態A※こちらはUSED品です。古着特有の使用感、匂いなどがある場合がございます。古着にご理解ある方のみ、お買い求めください※出品の際の検品は丁寧にしておりますが、素人の作業ですので見落としがあるかもしれません。※商品の大きさによっては、らくらくメルカリ便をゆうゆうメルカリ便に替えることがございます。以上の点、ご了承頂きまして、ご検討頂きますようよろしくお願い申し上げます古着男子古着女子レトロヴィンテージ古着#amevin