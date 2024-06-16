希少 USA製 futura フューチュラ ニューエラ コラボ キャップ 裏原 ...

※サイズは記載がありますのでそちらを参考にお願い致します。着用画、着用感のコメントはすべて削除させていただきます。素人寸法になりますのであらかじめご了承ください。サイズ 71/2カラー レッド ブラック 赤 黒目立つダメージはありませんが、古着、ビンテージ品にご理解ある方のみよろしくお願い致します。コンパクトBOXに入れて発送します。型崩れ等が気になる方はプラス600円で箱に入れて発送させていただきます。EPOCH（エポック）creek（クリーク）geek（ジーク）alwayth（オールウェイス）bedlam（ベドラム）l.l.bean（エルエルビーン）oldGAP（オールドギャップ）polo（ポロラルフローレン）esow（エソウ）ecwcs（エクワックス）jhakx（ジャークス）RWCHE（ローチ）sonofthecheese（サノバチーズ）newera（ニューエラ）APE（エイプ）wtaps（ダブルタップス）NBHD（ネイバーフッド）NUMBER(N)INE（ナンバーナイン）HECTIC（ヘクティク）revolver（リボルバー）stussy（ステューシー）supreme（シュプリーム）フェノメノン、バックチャンネル、stash、リーコン、kaws好きな方にもおすすめです！その他、スナップバック、ベースボールキャップ、キャンプキャップ、メッシュキャップ、ハット、ベルハット、クラッシャーハット、ビーニー、ニットキャップ等出品していきます。ナイキ・アディダス・プーマ・チャンピオン・ラルフローレン・トミー・stussy等USA製80s90sヴィンテージ古着トップスであればレディースシャツTシャツの夏物からトラックジャケットスウェットパーカーの秋冬物やジャケット類ではナイロンアノラックジャケット等の商品も出品中です。1点物につき、早いもの勝ち、即購入OKになります。値下げ交渉は金額を提示の上コメントください。大幅な値下げ交渉はブロック対象となります。また、取り置きはいたしませんのであらかじめご了承ください。



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