✨美品✨ プラダ 長財布 折財布 サフィアーノ ブラック ロゴ 2mv836

#ねこshopのクローゼット↑こちらから当店の全商品をご確認頂けます！○アイテム長財布折りたたみロングウォレット小銭入れ札入れカード入れ名刺入れ定期入れロゴ型押しロゴシルバー金具銀金具サフィアーノレザー本革牛革ブラック黒nero2mv836※付属品はございませんので、ご了承ください。○購入元大手リサイクルショップオークションストア○サイズ縦約19㎝横約9㎝平置き実寸。○状態目立った傷や汚れ等も少ない為まだまだ長くご利用いただけるかと思います。○カラー黒 ブラック 銀 シルバー○素材レザー 革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。他にもバッグや衣類など沢山出品しています♫↓こちらから飛べるので是非見て行ってください↓#ねこshopのクローゼット6_5300090715



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