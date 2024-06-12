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BALENCIAGA バックル リバーシブル レザーベルト
商品番号 U68031449841
商品名

BALENCIAGA バックル リバーシブル レザーベルト
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 5,208 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。コメントなしですぐに購入できます。コメントが誰であれ、早いほうが勝ちです。■サイズ長さ:(全長90cm)ベルト幅:(バングル大きさ:3.5cm)■付属品箱、保存袋付きです。状態:新品未使用です。仕事をしながら出品するので、すぐにレスが書けない場合もあります。画像で確認してください。ブランド直営店にて購入した並行輸入品となります為、保証書をお求めの方、国内店舗で購入したような包装まで完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さいませ。スムーズな取引出来る方のみお願いします。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。閲覧ありがとうございます。
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