当時物 90s KIX キックス LAメタル グラムメタル usa製　バンドT

即購入歓迎プロフをご確認下さい90年代 キックスバンドtシャツ HOTWIRETOUR199191年発売 5thアルバム プロモ77年結成 81年デビュー メリーランド州出身ベイガーズタウン産 グラムメタル ヘヴィメタル バンド東海岸ハードロックバンドカラー 黒サイズ XL着丈約73cm身幅約56cm肩幅約52cm素人採寸になりますので多少の誤差はご了承くださいボディ CCI社製 アメリカ製 madeinusa袖 シングルステッチ裾 ダブルステッチコピーライト1991多少の使用感はありますが年代が古い割に良好でまだまだ活躍してくれると思いますあくまで中古品になりますのでヴィンテージにご理解のある方のみご購入をよろしくお願い致しますMETALLICASLAYERMEGADETHANTHRAXEXODUSTESTAMENTDESTRUCTIONSODOMKREATOROVERKILLDEATHANGELDARKANGELSODSUICIDALTENDENCIESSEPULTURAMUNICIPALWASTEOUTRAGEUNITEDACCUSEDマシンヘッド 90sRATTラットmachineheadcrossoverクロスオーバー ハードコア D.R.I.CRYPTICSLAUGHTERCARNIVORES.O.DhardcoreNUCLEARASSAULTDEATHANGELExodusForbiddenHeathenメタリカ パンテラ アンスラックス スレイヤー スラッシュメタル PANTERA80sヴィンテージビンテージ vintagepusheadパズヘッドヘビーメタル スリップノット ソウルフライ hardcorepunkthrasheroldCannibalCorpsePANTERA80svintagepusheadエクストリームメタルObituaryMassacreDeathVIO-LENCEヴィンテージ ganggreenfugaziCRADLEOFFILTHLÄÄZROCKITVIO-LENCEslipknotなど好きな方



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