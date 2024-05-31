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当時物 90s KIX キックス LAメタル グラムメタル usa製　バンドT
商品番号 N11597435716
商品名

当時物 90s KIX キックス LAメタル グラムメタル usa製　バンドT
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 3,800 円
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商品詳細

即購入歓迎プロフをご確認下さい90年代　キックスバンドtシャツ　HOTWIRETOUR199191年発売　5thアルバム　プロモ77年結成　81年デビュー　メリーランド州出身ベイガーズタウン産　グラムメタル　ヘヴィメタル　バンド東海岸ハードロックバンドカラー　黒サイズ　XL着丈約73cm身幅約56cm肩幅約52cm素人採寸になりますので多少の誤差はご了承くださいボディ　CCI社製　アメリカ製　madeinusa袖　シングルステッチ裾　ダブルステッチコピーライト1991多少の使用感はありますが年代が古い割に良好でまだまだ活躍してくれると思いますあくまで中古品になりますのでヴィンテージにご理解のある方のみご購入をよろしくお願い致しますMETALLICASLAYERMEGADETHANTHRAXEXODUSTESTAMENTDESTRUCTIONSODOMKREATOROVERKILLDEATHANGELDARKANGELSODSUICIDALTENDENCIESSEPULTURAMUNICIPALWASTEOUTRAGEUNITEDACCUSEDマシンヘッド　90sRATTラットmachineheadcrossoverクロスオーバー　ハードコア　D.R.I.CRYPTICSLAUGHTERCARNIVORES.O.DhardcoreNUCLEARASSAULTDEATHANGELExodusForbiddenHeathenメタリカ　パンテラ　アンスラックス　スレイヤー　スラッシュメタル　PANTERA80sヴィンテージビンテージ　vintagepusheadパズヘッドヘビーメタル　スリップノット　ソウルフライ　hardcorepunkthrasheroldCannibalCorpsePANTERA80svintagepusheadエクストリームメタルObituaryMassacreDeathVIO-LENCEヴィンテージ　ganggreenfugaziCRADLEOFFILTHLÄÄZROCKITVIO-LENCEslipknotなど好きな方
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