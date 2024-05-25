73/8 ニューエラ　ロープロ 黒エンゼルス白ロゴ　大谷翔平選手 キャップ

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商品詳細
エンゼルス キャップ ロープロファイル59FIFTY ブラック黒★LowProfile59FIFTY★通常の59FIFTYシリーズよりも浅めに設計され、カーブのかかったバイザー部分が特徴の人気アイテム。★★日本未発売★★●サイズ 73/8約58.7cm●新品・未使用●ブランド ニューエラNewEra●正規ライセンス商品アメリカ正規店購入MLB認証ホログラムシール付き●送料無料 荷物が追跡でき補償が付いてるあんしん匿名配送らくらくメルカリ便(ヤマト宅急便) 60サイズ段ボールの箱に入れて発送します。即購入大歓迎です。どうぞよろしくお願いいたします。MLBメジャーリーグベースボールキャップユニセックスストリートカジュアル大谷翔平選手マイク・トラウトホワイトロゴLosAngelesAngelsNewEraBlack\u0026WhiteLowProfile59FIFTY
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