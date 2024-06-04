【未使用】Franklin Covey | フランクリン コヴィー | 手帳

【詳細】FranklinCoveyフランクリン・コヴィーのシステム手帳です。ベビーカーフ（仔牛）を使用した牛革の手帳でお色はブラックとなります。保管に伴う小傷や汚れは見られますが、中身やファスナー部分なども綺麗です。箱等の付属品は付きません。その他、質問等ある場合はお気軽にコメントしてください。よろしくお願いします。【大きさ】横幅 13cm高さ 19cmカラー···ブラック手帳サイズ···その他サイズFranklinCoveyフランクリンコヴィー手帳手帳カバー



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