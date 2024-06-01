70’s ヴィンテージハーレーダビットソンT-シャツ

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック季節感···春、夏、秋、冬1年程前に原宿のヴィンテージショップFakeαにてたしか35000円程で購入した70’sのハーレーダビットソンのヴィンテージT-シャツになります。コレクションに購入したのですがこのたび手放そうと思い出品しました。写真に写っている通り破れはありますが50年程前の商品なのでヴィンテージ特有の物と思ってください。その他に何かあれば気軽にコメント、よろしくお願い致します。それではご購入、ご検討の程よろしくお願い致します。