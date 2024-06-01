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70’s ヴィンテージハーレーダビットソンT-シャツ
商品番号 N38388345401
商品名

70’s ヴィンテージハーレーダビットソンT-シャツ
ブランド名 ハーレーダビッドソン
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック季節感···春、夏、秋、冬1年程前に原宿のヴィンテージショップFakeαにてたしか35000円程で購入した70’sのハーレーダビットソンのヴィンテージT-シャツになります。コレクションに購入したのですがこのたび手放そうと思い出品しました。写真に写っている通り破れはありますが50年程前の商品なのでヴィンテージ特有の物と思ってください。その他に何かあれば気軽にコメント、よろしくお願い致します。それではご購入、ご検討の程よろしくお願い致します。
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