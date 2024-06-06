NewEra 59fifty 海外カスタム

‼️海外限定‼️即完売品‼️海外カスタム海外別注激レアNewEra59fifty71/2アトランタブレーブス実物、バイザーのオレンジが画像より蛍光オレンジです。検討中の方で実物写真見たい方いれば、お気軽にコメントください。新品未使用品ですが、一度人の手に渡った物なのでご理解の上ご購入下さい。商品到着後起こりうる不具合について一切責任を負えませんのでご了承お願い致します。カラー···オレンジ形···ベースボール



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