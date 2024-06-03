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90s MACK TRUCKS キャップ ビンテージ　トラッカーキャップ
商品番号 J34883587433
商品名

90s MACK TRUCKS キャップ ビンテージ　トラッカーキャップ
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90sMACKTRUCKSマックトラックストラッカーキャップ　メッシュキャップ　ヴィンテージ品古着屋にて購入しました。シルエットは深めの作りで日本人でも被りやすい形です。（アジャスター仕様ですのでサイズはフリーサイズ）人気のブラックカラー値段の高騰著しいこの辺りのアイテム、是非この機会にご検討下さい！状態:目立った汚れ等もなく状態は良きです。一部日焼け？ございますがよく見ないとわかりません。あくまでも古着のため、新品状態ではないことをご理解の上、ご購入よろしくお願いします。#MACKTRUCKS#マックトラックス#トラッカーキャップ#LOLLAPALOOZA#JENNY#HarleyDavidson#PANHEADS#KNUCKLEHEAD#SHOVELHEAD#INDUSTRIAL#GOODOLDPRODUCTS#RADIALL#ELRADIALL#CALEE#トラッカーキャップ#TrackingoftheSurvivor#ナイロンジャケット#キャリー#タトゥースタジオヤマダ#tattoostudioyamada#ヤマダレン#山田レン#オモシーチャンネル#バンダナ#トラッカーウォレット#キーチェーン#CHALLENGER#東洋エンタープライズ#Lee#チャンピオン#ラングラー#ヴィンテージ#刺繍#ワッペン#アメリカ#USA#パッチ#古着#キャップ#90s#80s
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