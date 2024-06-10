ルイ・ヴィトンエシャルプ プティ ダミエマフラーブラックグレー 402330

カラー···ブラックグレー柄・デザイン·ダミエ素材···ウールルイ・ヴィトンLOUISVUITTONエシャルププティダミエ402330ブラックグレーウール100%メンズマフラー■型番402330■サイズW：31cmH：165cm若干の誤差はご了承願います■素材ウール100%■カラーブラックグレー2021.11月にメルカリで購入しましたが出番が少ない為、出品させて頂きました。香港のルイヴィトン正規店で購入した物になります。全体的に目立った汚れはなくタグの縫い付けてある一箇所が解れています。又一箇所マフラーに小さな解れがございます。写真と説明で満足して頂けた方のみご購入下さいませ。合計二箇所小さな解れがございます鑑定済み、クリーニング済みです。⚠ご購入後の返品・返金はすり替え防止のため お受け出来ません。 宜しくお願い致します。



402330/エシャルププティ/ダミエ/マフラー/ウール/GRY/LV



LOUIS VUITTON ルイヴィトン マフラー エシャルプ・プティ ダミエ ...



ルイヴィトン 402330 エシャルプ プティ ダミエグラフィットウールマフラー メンズ



ルイヴィトン LOUIS VUITTON M70028 402330 エシャルプ プティ ダミエ マフラー ブラック 黒 イタリア製 ウール 毛 メンズ レディース



ルイヴィトン LOUIS VUITTON マフラー ストール ニット エシャルプ プティ ダミエ LV 402330 シルク グレー ブラック 150ｃｍ×15ｃｍ メンズ



LOUIS VUITTON ルイヴィトン マフラー エシャルプ・プティ ダミエ ...



ルイヴィトン(Louis Vuitton) エシャルププティダミエ マフラー 402330 ...



ルイヴィトン 402330 エシャルプ プティ ダミエグラフィットウールマフラー メンズ



ルイヴィトン(Louis Vuitton) エシャルププティダミエ マフラー 402330 ...



マフラー エシャルプ・プティ ダミエ/マフラー/ウール/BRW/メンズ/402330/使用感有り



ルイヴィトン LOUIS VUITTON ダミエ エシャルプ プティ ウール マフラー ストール 小物 総柄 402330 黒 ブラック 灰色 グレー ■SM1 メンズ レディース



ルイヴィトン(Louis Vuitton) エシャルププティダミエ マフラー ...



ルイヴィトン 402330 エシャルプ プティ ダミエグラフィットウールマフラー メンズ | フリマアプリ ラクマ



VUITTON☆ストール マフラー ダミエ | labiela.com



402330/エシャルププティ/ダミエ/マフラー/ウール/GRY/LV