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ルイ・ヴィトンエシャルプ プティ ダミエマフラーブラックグレー 402330
商品番号 P30951972789
商品名

ルイ・ヴィトンエシャルプ プティ ダミエマフラーブラックグレー 402330
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 20,397 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックグレー柄・デザイン·ダミエ素材···ウールルイ・ヴィトンLOUISVUITTONエシャルププティダミエ402330ブラックグレーウール100%メンズマフラー■型番402330■サイズW：31cmH：165cm若干の誤差はご了承願います■素材ウール100%■カラーブラックグレー2021.11月にメルカリで購入しましたが出番が少ない為、出品させて頂きました。香港のルイヴィトン正規店で購入した物になります。全体的に目立った汚れはなくタグの縫い付けてある一箇所が解れています。又一箇所マフラーに小さな解れがございます。写真と説明で満足して頂けた方のみご購入下さいませ。合計二箇所小さな解れがございます鑑定済み、クリーニング済みです。⚠ご購入後の返品・返金はすり替え防止のため　お受け出来ません。　宜しくお願い致します。
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