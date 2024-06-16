【本革】ギャリソン　ベルト　ネイビー　34インチ

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商品詳細
●外出で数回使用 小キズ少々程度の経年変化●34インチ 40mm幅×5mm厚 ネイビー UKサドルレザー 真鍮バックル●購入金額18150円 カスタム真鍮バックルおまけ 断捨離のため出品しました レザーローションでケアしていました#ベルト#ギャリソン#革キチ#池之端銀革店#CRAMP
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