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【本革】ギャリソン　ベルト　ネイビー　34インチ
商品番号 B86858856919
商品名

【本革】ギャリソン　ベルト　ネイビー　34インチ
ブランド名 イケノハタギンガワテン
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●外出で数回使用　小キズ少々程度の経年変化●34インチ　40mm幅×5mm厚　ネイビー　UKサドルレザー　真鍮バックル●購入金額18150円　カスタム真鍮バックルおまけ　断捨離のため出品しました　レザーローションでケアしていました#ベルト#ギャリソン#革キチ#池之端銀革店#CRAMP
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