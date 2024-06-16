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tenderloin キャップ
商品番号 C26042358909
商品名

tenderloin キャップ
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テンダーロインのメッシュキャップです。色はネイビーになります。よろしくお願いします。
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