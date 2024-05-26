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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレー袖丈···半袖ネック···Uネック30年前の物です。1996年前後購入正規ショップにて私が昔購入し、大切に保管してありましたが、引っ越しをする為手放す事にしました。大切に着用し、大切に保管してありましたので、大切に着ていただける方宜しくお願いします。経年劣化はあるかとおもいますが、綺麗だとおもいます。あまり着てません。値下げ交渉承ります。
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