パイソン　ベルト　メンズ　日本製　35ｍｍ幅　ヘビ皮002

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商品詳細
素材...パイソン本革【パイソン皮】ベルト日本製35mm幅★最高級皮革素材のパイソン本皮製。★ピンバックル(カラー：シルバー)★本物パイソンニシキ蛇皮を使用したベルトです★お金が貯まるとの縁起物で、魔よけのお守りとしても縁起物のにしきへび皮★ベルト幅：３５ｍｍ、5個のピンホール位置(およそ)：92ｃｍ、94.5ｃｍ、97ｃｍ、99.5ｃｍ、102ｃｍ ★サイズ調整はバックルをはずしてカットしてください。★定価24,200円★新品未使用★送料無料
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