herneon 紫Tシャツ



みっち~｜herneonのTシャツ/カットソーを使ったコーディネート - WEAR



herneon Reactive dye tee / Hole tシャツ | www.ncrouchphotography.com



T-SHIRT – HER NEON



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herneonのTシャツ定価8800円使用回数は2、3回です。傷や汚れはありません。何色かの染料を調色し、ホワイトのボディにハーネオンオリジナルの色を染み込ませた「Reactivedyetee」シリーズ。“古着でしか味わえないような自然な色褪せ”をイメージして染色してもらった「Darkcacao」。元々は焦茶色だったボディが、日焼けや汗などで色抜けしてしまったようなそんな絶妙な色味を叶えていただきました。若干紫味も感じられます。デザインはボディカラーに馴染む、明るめレッドを。シルクスクリーンでプリントしてもらっているため、プリント部分が少しぷっくりとしているのも味。今回色止めをあえて使用していないので、着ていくうちに、また洗濯するごとにさらに古着のような心地いい色褪せを楽しんでいただけるかと。ネットでも即完の人気アイテムです色味は写真よりも赤みが強いです。