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【 ヴィンテージ オールドナイキ 90s 】 NIKE ナイキ キャップ
商品番号 H18528215790
商品名

【 ヴィンテージ オールドナイキ 90s 】 NIKE ナイキ キャップ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 3,346 円
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商品詳細

☆観覧ありがとうございます☆★古着奇人★ARMYLIP＆RIPーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★まとめ買い割引実施中★☆フォロー済み＆まとめ買いで10000円以上のお買い上げの場合は500円引きとさせていただきます是非ともよろしくお願いいたします！まとめ買いの場合はコメントをお願いいたします☆★------------------------------------------------------------⚫商品名NIKEナイキキャップ⚫ブランドナイキ⚫カラー平置き採寸(㎝)サイズ　　　　　フリーサイズツバの長さ　　　　7cm※素人採寸の為、誤差はご了承願います。☆状態☆【B】ランクNIKEナイキキャップになります。90sヴィンテージオールドナイキのキャップです。はみ出しスウッシュサークルロゴで90sらしいデザインです。【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能※古着USEDビックシルエットY2K希少NIKEadidasLeeアメカジスタイル80s90sヴィンテージビンテージ旧タグ胸ロゴゆるダボデカロゴ人気派手ユニセックスマルチカラーメンズオーバーサイズレアカラートレンド激レアなどなど販売していく予定なので是非ともフォローをよろしくお願いいたします☆⚫注意事項・あくまで古着ですので神経質な方は、ご購入をお控え下さい。ご不明な点はお気軽にコメントをお願いします！#古着男子#古着女子
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