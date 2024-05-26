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商品詳細
ご訪問頂きありがとうございます(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)LOEWEロエベベルト新品未使用送料無料【サイズ】全長は110CM幅：3CM平置き実寸、多少の誤差はご容赦ください。【付属品】保存袋、箱、カード写真のもの全て付属します。※ロエベの箱は白色ですので元々多少のスレ、小傷、黒ずみ等がある場合がございますがご了承くださいませ【購入場所】アメリカLOEWEアウトレット並行輸入品アウトレット、並行輸入品にご理解頂ける方のみご購入下さい。その他、ご不明な点などございましたらお気軽にコメントください✩︎⡱
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