ポケモンカード UR SAR ARミラーカードまとめ売り

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商品詳細
基本の草エネルギーオモダカSAR美品です。キバナSRゼラオラVMAXSARピーニャSRAR25枚モンスターボールミラー27枚マスターボールミラー2枚トラブル防止のためあくまでも、プレイ用としてお考えください。すり替え防止のため返品不可でお願いします。美品かとは思いますが素人の為、写真でご判断お願い致します。水濡れ、折れ対策をし、メルカリ便で発送いたします。#ポケモンカード#ポケカ#オモダカ#オモダカSAR#ポケカ151#ARカード#SARカード#URカード#黒煙の支配者#VSTARユニバースボックスパックシングル···シングルレアリティ···URサプライ···デッキシールド(スリーブ)
http://narcologia.ru/goods/plaque15007.html
http://narcologia.ru/goods/tenet220063.html
http://narcologia.ru/goods/protein198334.html
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