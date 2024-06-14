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ポケモンカード UR SAR ARミラーカードまとめ売り
商品番号 V43655929236
商品名

ポケモンカード UR SAR ARミラーカードまとめ売り
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

基本の草エネルギーオモダカSAR美品です。キバナSRゼラオラVMAXSARピーニャSRAR25枚モンスターボールミラー27枚マスターボールミラー2枚トラブル防止のためあくまでも、プレイ用としてお考えください。すり替え防止のため返品不可でお願いします。美品かとは思いますが素人の為、写真でご判断お願い致します。水濡れ、折れ対策をし、メルカリ便で発送いたします。#ポケモンカード#ポケカ#オモダカ#オモダカSAR#ポケカ151#ARカード#SARカード#URカード#黒煙の支配者#VSTARユニバースボックスパックシングル···シングルレアリティ···URサプライ···デッキシールド(スリーブ)
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