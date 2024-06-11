スタジオダルチザン　ベルト　Mサイズ

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ご覧頂きありがとうございます。StidioD’artizanスタジオダルチザンのレザーベルトです。カラーはこげ茶ですが、色ムラのある加工が施されております。サイズはMサイズ、実測ですが全長96cm(革本体の長さ)、ホールの最短76cm、最長86cmです。はばは３．９センチです。※計測方法は、写真5〜7枚目を参照ください。使用回数は少なめです。喫煙者、毛のあるペットのいない環境です。ご質問などありましたら、コメントにてお願い致します。お値下げはこちらのタイミングで致します。お値段交渉ご遠慮ください。宜しくお願い致します。カラー···ブラウン素材···本革