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- ☆Black Eye Patch Kanji Label Teeブラック☆
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商品詳細
新品未使用8/5発売の新作モデルです。BlackEyePatchKanjiLabelTee\"Black\"ブラックアイパッチカンジラベルTシャツ\"ブラック\"OGLABEL\"を漢字タッチにアレンジしたBEPオリジナルフォントのグラフィックがプリントされたTシャツ。80年代のアメリカンストリートカルチャー然とした表現が特徴で、どこかレトロでオリエンタルな雰囲気が他にない魅力を放つ。ボディーは8.5oz。プリントはシルクスクリーンプリント。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）着丈:72身幅:54.5肩幅:49袖丈:24カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/reflector272764.html
http://narcologia.ru/goods/unusable881074.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement426899.html
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