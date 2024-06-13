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☆Black Eye Patch Kanji Label Teeブラック☆
商品番号 G41871394982
商品名

☆Black Eye Patch Kanji Label Teeブラック☆
ブランド名 ブラックアイパッチ
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用8/5発売の新作モデルです。BlackEyePatchKanjiLabelTee\"Black\"ブラックアイパッチカンジラベルTシャツ\"ブラック\"OGLABEL\"を漢字タッチにアレンジしたBEPオリジナルフォントのグラフィックがプリントされたTシャツ。80年代のアメリカンストリートカルチャー然とした表現が特徴で、どこかレトロでオリエンタルな雰囲気が他にない魅力を放つ。ボディーは8.5oz。プリントはシルクスクリーンプリント。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）着丈:72身幅:54.5肩幅:49袖丈:24カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/reflector272764.html
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