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- 新品未使用UNDERCOVER PSYCHO Tシャツ 半袖XL グレーブルー
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商品詳細
新品UNDERCOVERPSYCHOTシャツGRAYBLUE半袖XLサイズUC2B9807アンダーカバーサイコTシャツグレーブルー 公式ONLINEでは販売されなかった希少な色です。着丈74cm身幅60cm肩幅56cm多少の誤差はご了承下さい。アンダーカバー青山店で購入。タグ付き新品,未使用ですが,返品はお受け出来ませんので神経質な方はご遠慮ください。海外発送不可。柄・デザイン···無地
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