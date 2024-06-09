supreme パイロットキャップ　冬用

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商品詳細
収納家具にしまっていたので、比較的綺麗かと思います。supremeの古い型のパイロットキャップです。柔らかい皮で、内側のファーも最近の商品より触り心地が良く感じます。●サイズ：●素材：本革●付属品：●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。カラー···ブラウン素材···本革
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