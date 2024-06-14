XLARGE ラージ フライトキャップ 帽子

XLARGEフライトキャップ帽子エクストララージラージサイズL冬にXLARGE店舗にて購入し、数回使用しましたがその後使用する機会がなかったため出品致しました。これからの寒い時期にピッタリな商品です。目立った傷汚れは見当たりませんでしたが、古着のため神経質な方はご控えください。#large#エクストララージ#ラージ#ストリート#キャップ#フライトキャップ#古着



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