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ポールスミス　ネクタイ　レジメンタル　ストライプ　マルチカラー　ハイブランド
商品番号 U39001287705
商品名

ポールスミス　ネクタイ　レジメンタル　ストライプ　マルチカラー　ハイブランド
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきまして、ありがとうございます。商品を検討中のお客様にお得なお知らせがございます(*^^*)【⇣ネクタイをお探しの方へ⇣】#ネクタイさんのネクタイ【割引サービスについて】◆フォロー割フォローしてる状態でお買い求めの場合〜999円　　　　100円引き1000円〜4999円　300円引き5000円〜9999円　400円引き10000〜　　　700円引き※フォローした趣旨を購入前にコメントにてお伝えください。アカウントをフォローしていただくと、値下げ通知やSALE情報をいち早く受け取っていただけます。◆まとめ割おまとめ買いで更にお値引きします。コメント欄にてご相談下さい！【商品について】◆ブランドポールスミス(PaulSmith)◆商品　No.784数あるブランドの中でも高い人気を誇るポールスミス(PaulSmith)のネクタイ。光沢感のある生地に、ピンク、水色、イエロー、レッド、ホワイトなどポールスミスらしいマルチカラーのレジメンタルストライプデザインになってます。しなやかで柔らかな触り心地。重厚感や高級感のあるオシャレで上品なネクタイです。◆コンディション目立った傷や汚れなし・細かいシワあり◆サイズ大剣9.5センチ小剣4.6センチ◆生産国◆参考キーワードビジネスシーン入学式卒業式入社式結婚式成人式誕生日パーティミドルブランド人気インスタ新卒スーツメンズ父の日誕生日プレゼント結婚式成人式二次会2次会パーティビジネスハイブランドブランド入学式卒業式入学卒業人気◆購入場所・大手ブランド買取店・大手ストアのオークション　など真贋鑑定済み◆発送方法通常ゆうゆうメルカリ便を設定しておりますが、らくらくメルカリ便に変更させていただくこともございます。即購入可能、送料無料です。
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