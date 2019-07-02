エルメス　ネクタイ　ブルー　ベアー

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商品詳細
柄・デザイン...プリント（ロゴなど）柄・デザイン...その他カラー...ブルーエルメスのネクタイになります(^^)/くまちゃんがちりばめられていて可愛いです！目立った傷や汚れはなさそうですが、写真5枚目のように、へたっとしている箇所がございます。その他分かりにくい点は、コメントにてご質問いただければと思います。簡易包装でのお届けになります。プロフィール一読くださいませm(__)m
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