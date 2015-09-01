アンドレアダミコ レザーベルト ネイビー D'AMICO メンズ

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。「アンドレアダミコレザー(スエード)ベルト」の出品です。◯サイズ90/115(ベルト裏面に記載)全長 116cm(バックル含めた全長)ベルト幅 3cmバックル幅 4.3cm素人の平置き採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。リング式バックルです。カジュアルスタイルにどうぞ。使用した跡が見られます(写真13.14)。また、バックル部分に若干の小傷があります。特に異臭はありません(革の匂いはします)。バックル幅が3cmを超えるので、宅急便コンパクトにて発送いたします。メッキ部分にはプチプチを巻いて、袋に入れて(水濡れ防止)梱包します。気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。どうぞ、よろしくお願いいたします。素材···スエード
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