本日まで特価　Berluti ベルルッティ イタウバ

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閲覧して頂きありがとうございます。中古品として５年前に購入した商品です。家でのみ現金の出し入れ時に使用してました。「外出用とは別」今後も使用頻度があまりなく出品致します。ご希望であれば購入時の領収書をお付けいたします。