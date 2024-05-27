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本日まで特価　Berluti ベルルッティ イタウバ
商品番号 B73952908266
商品名

本日まで特価　Berluti ベルルッティ イタウバ
ブランド名 ベルルッティ
特別価格 税込 20,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧して頂きありがとうございます。中古品として５年前に購入した商品です。家でのみ現金の出し入れ時に使用してました。「外出用とは別」今後も使用頻度があまりなく出品致します。ご希望であれば購入時の領収書をお付けいたします。
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