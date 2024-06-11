値下げ中！倉橋ヨエコさんグッズ ②クリアファイル ５枚セット ...

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倉橋ヨエコさんグッズ②超レアグッズのクリアファイル5枚です。透明以外の4枚は表と裏で全然違うデザインで凝ってます。(写真ご確認ください)物によって使用感ありますが、こちらもほとんど出回っておらず貴重なので他での購入は難しいお品だと思います。バラ売り可能ですが、送料ご負担ください。他にも超レア品のピアノ譜面「ピアノ弾き語りべすと」とCDを出品しています。ヨエちゃん大好きな方へお譲りできたら嬉しいです^^※自宅保管・未使用ではない旨をご理解いただける方のみお願い致します。※消毒なども無料で承ります。(ご購入後、メッセージにてお知らせください)※配送時は雨風に濡れないよう梱包させていただきます。※ご返品は基本的にお受け致しかねますので、ご了承ください。ミュージシャン種別···ソログッズ種類···クリアファイル