RATS ラッツ 黒 キムタク 長瀬 PORKCHOP ポークチョップ

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商品詳細
EMBROIDERYCAP\"WAYOFLIFE\"BLACK(ブラック)22'SPA-1201コットンツイル素材のオリジナル型ハイクラウンキャップ。フロントパネルにWAYOFLIFEの刺繍。内側にブランドネーム。後部にスナップバックが付属し、サイズ調整が可能。【新品未開封】※型崩れのないよう箱に入れて発送致します。自宅保管になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。✖️お値引き、お取置き等のコメントは、大変申し訳ありませんがご遠慮下さい。ブロックの対象とさせていただきます。
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