新品 定価14,300円 カステルバジャック 二つ折り財布 ウォレット 茶 ...

★新品定価14,300円CASTELBAJACカステルバジャック二つ折り財布ウォレット小銭入れありレザー革小物本革★人気だったエッセンシャルシリーズをリニューアルしたガニエルシリーズ。カステルバジャック氏によって描かれた実際のイラストをそのまま革にプリントを施したカラフルでPOPなデザインが特徴。札入れは2層式で仕分けも可能。小銭入れ式開閉はスナップボタン式2層になっており、大きく開き中身が見やすい。カードポケット×4、差し込みポケット×3。家紋ブローチとブランド名の箔押しがアクセントに。トーンオントーン(同系色)でプリントをしているため、総柄でありながら、派手過ぎず素材に奥行き感を与えます。内側にはブランドロゴの箔押し。オリジナルのファスナー引き手を使用。本体素材にはホースレザーを使用しているため、革でありながらとても軽量に仕上がっています。・専用箱付き贈り物・ギフト・プレゼントに。自分へのご褒美に。こちらの商品は、（株）IKETEIの国内正規品です。◆サイズ（タグ表記）◆約W11.5×H9×D2.5cm◆収納◆札入れ×2小銭入れ×1カードポケット×4差し込みポケット×3◆カラー◆チョコ◆素材◆馬革 牛革◆定価◆１４，３００円（税込み）◆付属◆専用箱 紙タグ付きCASTELBAJAC/wallet/076613/CHO即購入OKお値下げ不可



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