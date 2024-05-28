1992年バルセロナ五輪バスケットドリームチーム TシャツLサイズ新品

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【ブランド】サレム【サイズ】Lサイズ肩幅48cm幅50cm丈77cm【カラー】グレー【状態】実家のタンスで眠ること31年、当時の値札付きの新品になります。新品のため、プリントの色褪せ、変色、生地の黄ばみ等もありません。同じ商品の古着も出品しておりますので見ていただけたら光栄です。#NBA#バルセロナ#オリンピック#ドリームチーム#マイケル・ジョーダン#スコッティ・ピッペン#ラリー・バード#マジック・ジョンソン#パトリック・ユーイング#チャールズ・バークレー#カール・マローン#デッドストック#新品※新品ですが、古い商品になりますので、ノークレームノーリターンでお願いいたします。その他問い合わせはコメントいただけると嬉しいです。カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋