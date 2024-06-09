ポケモンカード　旧裏　旧裏面　カイリュー　GBプロモ

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商品詳細
状態は良好で十分美品になると思いますが、個人の主観になってしまいますので、画像をよくご確認ください。PSAのハイスコア狙い等の過度なご期待はお控えください。画像追加承ります。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle80566.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless830959.html
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