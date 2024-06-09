サーナイト\u0026ニンフィアGX psa10

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商品詳細
【シリーズ】○ナイトユニゾン・サーナイト\u0026ニンフィアGXRR031/055・鑑定機関のPSAにて最高グレードのPSA10（GemMint）を取得したカードです・当然ですがケースから取り出して 発送することはございません【注意事項】・PSA10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/ 白かけ等ある場合がございます。・トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。・画像追加が必要な場合はご購入前にお気軽にご連絡下さい。・ホルダー封入カードのコンディションを理由とす る返品等はご対応致しかねますので ご理解の上ご購入ください。レアリティ···RR特徴···PSA鑑定
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