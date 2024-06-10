[レア] Mrs. GREEN APPLE バンドTシャツ

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ワンオペ出品なので検品が間に合ってないので購入前にコメントくださいUSEDや古着にちゃんと理解のある方でお願いします！！理解のある方なら気にならないであろうそれなりの商品しか出品しておりません出品段階で汚れや難に気づいた場合は記載しておりますし、記載のようにワンオペ出品で検品が定かでないので購入前にコメントもお願いしております検品問い合わせに対してはその都度検品してお答えなりお写真追加致します。薄いシミ、目立たない程度の汚れは商品の状態(必須項目)で「目立った傷や汚れなし」にしてます！！価値観は人それぞれです！購入後に「やや傷や汚れあり」と言われても本当に迷惑です。そういう方は購入しないで下さい！！購入はご理解の上と判断させて頂きます着丈65cm身幅50cm※コンビニ/ATM払いなど購入と同時に即払いでない方は購入前、もしくは購入後すぐに支払い予定日を明確にご連絡下さいご連絡ない場合は期日までにお支払いされない方が多いのでイタズラ・悪質とみなしキャンセルさせて頂いてます※常識のない値下げコメント※神経質な方※完璧を求められる方お取引お断りしております