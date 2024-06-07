クリスチャンディオール オブリーク リバーシブルベルト

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ご覧いただきありがとうございます！国内発送商品！送料込み、即購入ok！商品の説明付属品：保存袋、箱、カードなど状 態：新品未使用カラー：写真と同じサイズ：約85cm素材：革実物の写真です、安心で購入することができます。写真に写っている付属品すべて一緒に発送させて頂きます。お写真と実物のお色はカメラや光によって多少異なる場合がございます。