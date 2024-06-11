【超美品】 PORTER メンズ財布 小銭入れ

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商品詳細
いただきものですが、自身では使用しないので出品いたします。ラッピングされた状態のまま、暗所にて保管しておりましたので大変美しい状態です。■ブラック■二つ折り■マジックテープタイプ#吉田カバン#PORTER#ポーターカラー...ブラック
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