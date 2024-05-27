ハーバード大学　ベルト　新品未使用品　レアもの！

ハーバード大学のベルトです。ボストンケンブリッジにある大学の生協(COOP)にて購入しました。サイズはベルト部分（金具除く）全長約86センチ。穴は、革の端から73.5cm、75cm、76.5cm、78cm、79.5cmに開いています。素人採寸なので間違いはご了承ください。現時点でハーバードの公式COOPのサイトを見ますと、現在ベルトは売っていないようです。また、こちらのデザインは世の中に出回ってもおらず、新品未使用品は特に貴重品なようです（よって、価格を大幅に見直しました）。一度も使用しておりませんが、自宅保管につき、状態ご理解頂ける方のみご購入下さい。#Harvard#ivyleague#アイビーリーグ#大学グッズ#アメリカン雑貨#アメリカ雑貨#ヴェリタス#カレッジグッズ#veritas#ビンテージ#ヴィンテージ



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