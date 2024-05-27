1996年製 ソーシャルディストーション(Social Distortion)

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1996年/SOCIAL DISTORTION ソーシャルディストーション/Tシャツ/タイダイ染め/L



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Vintage 90s Social Distortion Shirt / Dancing Skeleton / Punk Rock ...



古着 90s USA製 Social Distortion 「BAD LUCK」 ツアー パンク ロック ...



90s USA製 SOCIAL DISTORTIONソーシャルディストーション オフィシャル ...



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ソーシャル・ディストーション - Wikipedia

【商品アーティスト説明】ソーシャル・ディストーション(SocialDistortion)は、アメリカ合衆国カリフォルニア州オレンジカウンティ出身の4ピース・パンク・ロックバンド。フロントマンのマイク・ネスはシーンの中でも一目置かれる存在で、兄貴分として数多くのバンドマンやファンから支持を受ける。その存在は、ランシド（Rancid）やNOFX、オフスプリング（Offspring）、ペニーワイズ（pennywise）のメンバーが気安く話しかけられないほど。【商品各部詳細】90svintagetshirtガイコツドクロカクテル煙草タバコヴィンテージ身幅55着丈（襟タグ付け根から計測）70肩幅53袖丈20多少の誤差はご了承ください。丸胴ボディです。バックプリントはありません。giantボディ。サイズ表記が見当たらないのでフリーサイズとします。ビンテージ特有の使用感がありますが脇ジミはありません。古い物なので他に見落としがあった場合はご容赦ください。他にもバンドTシャツ、ラップTシャツ、映画Tシャツ、アートTシャツなど出品していますので、良かったらご覧ください！No.2356-10