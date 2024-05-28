FENDI マフラー

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商品詳細
フェンディ マフラー幅約29長さ140デザインが好きな方はぜひご購入ください。昔に購入して、最近は使用していない為出品します。タグは付いておりません。状態は画像でご確認下さい。長期保管しておりましたので、神経質な方はご購入をお控え下さい。返品等は対応できませんので、ご理解のある方のみお願い致します。
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