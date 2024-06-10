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SONIC ULTRA-SONIC BASS JBタイプ
商品番号 W70691326696
商品名

SONIC ULTRA-SONIC BASS JBタイプ
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 35,000 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。SONICULTRA-SONICBASSJBタイプクリアでパワフルなサウンドから、パッシブの味のあるサウンドまでこの一本でかなり幅広いジャンルをカバーできるベースです。・パッシブ／アクティブ切り替え可能です。・ピックアップの並列、直列切り替えができます。直列時はハムバッカーの様な力強いサウンド、並列時はジャズベースのサウンドを出す事ができます。・トーンはパッシブ／アクティブどちらにも作用します。・フリーダムのステンレスフレットを採用してます。音の反応が早い印象です。ナット　SONICOILEDBONENUTフレット　FreedomCustomGuitarResearchStainlessFretSPEEDYピックアップSONICJUPITERSeriesLJB-01アクティブサーキット（プリアンプ）SONICBonheur（ボヌール）SONICTURBOJ-BASS2ブリッジ　SONICセパレートブリッジ【コントロール（上から）】・2ボリューム、1トーン（ボリューム、トーン共にフルアップポット、トーンノブをプルすると直列（ハムバッカー）になる、アクティブ、パッシブ時共にトーンは作用します。）・ミドル（プル時パッシブに切り替え）・下ベース、上トレブル（2軸ノブ）よろしくお願いいたします。AtelierZATLANSIABacchusCOMBATCrewsManiacSoundFenderFUJIGENG\u0026LGibsonLAKLANDMusicManMOONSadowskySAGONEWMATERIALGUITARSSUGIGUITARSYAMAHAJazzbassジャズベースアクティブパッシブ
http://narcologia.ru/goods/shuttle624225.html
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http://narcologia.ru/goods/perforce703965.html
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