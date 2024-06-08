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新品　ポロベア　タイダイ　Tシャツ
商品番号 B87331370533
商品名

新品　ポロベア　タイダイ　Tシャツ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 5,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポロラルフローレンポロベアのTシャツ、ボーイズサイズ170です。メンズSサイズとしました。今季ショップで購入したものになります。新品未使用タグ付きです。色は、エメラルドグリーンのようなライトブルーとホワイトです。身幅51cm、着丈73cmくらいになります。お値下げ不可になります。定価以下になります。お値段交渉はご遠慮ください。
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