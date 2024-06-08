新品　ポロベア　タイダイ　Tシャツ

ポロラルフローレンポロベアのTシャツ、ボーイズサイズ170です。メンズSサイズとしました。今季ショップで購入したものになります。新品未使用タグ付きです。色は、エメラルドグリーンのようなライトブルーとホワイトです。身幅51cm、着丈73cmくらいになります。お値下げ不可になります。定価以下になります。お値段交渉はご遠慮ください。



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