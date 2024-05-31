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PORTER コレクション　小銭入れ
商品番号 R51805660737
商品名

PORTER コレクション　小銭入れ
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 5,445 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···小銭入れポーターの小銭入れです。おしゃれなフック仕様です。鍵を入れておけるチャックの部屋があります。未使用ですが、革製品特有の小傷はあります。写真で気に入ってもらえたら可愛がってやってください。
http://narcologia.ru/goods/peroration388015.html
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