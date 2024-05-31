PORTER コレクション　小銭入れ

財布形···小銭入れポーターの小銭入れです。おしゃれなフック仕様です。鍵を入れておけるチャックの部屋があります。未使用ですが、革製品特有の小傷はあります。写真で気に入ってもらえたら可愛がってやってください。



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