South2 West8 サウスツーウエストエイト　コットンストール

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【商品内容】South2West8\"Stole-CottonGauze/Target\u0026Paisley\"（サウスツーウエストエイト \"ストール－コットンガーゼ／ターゲットアンドペイズリー柄\"）【商品説明】South2West8（サウスツーウエストエイト）が定番で展開しているコットンガーゼ素材のストールで、ターゲット柄とペイズリー柄をモチーフとしています。「首元に巻く」「胸ポケットから覗かせる」「カバンに結びつける」など、スタイリングのアクセントとなるアイテムです。【商品の状態】ネペンテス直営店で購入後、3～5回ほど使用しました。非常に大切に使用していましたので、特に傷・汚れなどはありません。美品に含まれるコンディションかと思います。ただ多少の使用感と保管時のシワはあります。（商品の素材の特性的に普通に使用するとシワシワになるかと思います）。中古品にご理解の上でご検討お願い致します。【カラー】パープル系×カーキ系【素材】コットン100%【サイズ】約52cm×約150cm※サイズは平置き採寸です。自己採寸のため、多少の誤差はご了承ください。【その他】※事前にトラブルを防止するために、必ずプロフィールをご確認ください。※あくまで中古品ですので、神経質な方はご購入を控えていただくようにお願い致します。お互いに気持ちのよい取引ができるとうれしいです。※何かご不明な点がありましたら、お気軽にご質問ください。他にもNeedles（ニードルズ）、South2West8（サウス2ウエスト8）、EngineeredGarments（エンジニアドガーメンツ）など、ネペンテス系の洋服を中心に多数出品しています。よろしければプロフィールからご覧ください。